Эрикссон: дополнительные 10 кг стоят мне 0,3-0,4 секунды на круге

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон считает, что проигрывает Паскалю Верляйну в темпе исключительно из-за того, что тяжелее своего напарника. В квалификациях в этом сезоне счёт 9-4 в пользу Верляйна, однако по чистой скорости проигрыш Эрикссона в процентном отношении составляет всего 0,049%.

«Мы были близки, но у меня хорошие показатели. Мне также тяжело из-за разницы в весе. В начале года эта разница была немного меньше, но в последних четырёх или пяти гонках я весил на 10 кг больше (чем Верляйн). Это стоит много времени на каждом круге. Обычно говорят, что лишние 10 кг приводят к потере трёх-четырёх десятых секунды на круге», — цитирует Верляйна Autosport.



Гонщике отметил, что постоянно «старается согнать вес», однако это тяжело, поскольку проблема на самом деле обусловлена высоким ростом.