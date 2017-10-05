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Феттель — о перестановках в «Феррари»: в команде нет никакой паники

5 октября 2017, четверг. 12:46 Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель утверждает, что в команде нет никакой паники, несмотря на недавние заявления президента итальянской компании Серджио Маркьонне о внесении изменений в рабочий процесс на заводе в Маранелло после Гран-при Малайзии.

«Я слышал об этом, не от него (Маркьонне), больше от прессы. Я не знаю, правильно ли это. Одно дело то, что случилось в Сингапуре, тут вы немногое можете сделать. В Малайзии же у меня и Кими были технические проблемы. Так что пытаться понять причины проблем — это нормально.

Когда происходят перестановки в команде, это нормально. Зная о происходящем внутри команды, нет никакой паники или каких-то больших планов относительно реакции на это. Возможно, эти перестановки просто совпали с проблемами в Малайзии», — цитирует Феттеля Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Себастьян Феттель Серджио Маркьонне
Новости. Авто
5 октября 2017, четверг
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