Сайнс: с хорошим бюджетом «Торо Россо» может стать успешной командой

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший считает, что единственное, что сдерживает его итальянскую конюшню от того, чтобы стать командой-победительницей, — это недостаточное количество денег.



«Учитывая мои результаты и то, что «Рено» интересовался мной уже на протяжении полутора лет, а двери в «Ред Булл» были закрыты, я был немного расстроен.



Но не стоит забывать, что эта команда и «Ред Булл» сделали для меня. Без них меня бы не было здесь. Без них я бы не разговаривал сейчас с вами.

В «Торо Россо» работают правильные люди, но нет правильного бюджета. Ресурсы команды мизерны по сравнению с «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл». Это проблема, которую Ф-1 должна решить как можно скорее. Потому что с большим количеством ресурсов эта команда будет действительно чем-то (весомым)», — цитирует Сайнса Grandprix.