Масс: победа Феттеля в сезоне-2017 теперь маловероятна

Бывший гонщик Формулы-1 Йохен Масс считает, что шансы пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля вырвать победу в чемпионате у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона невысоки.



«В оставшихся гонках будет разыграно ещё много очков, но Хэмилтон сейчас вряд ли проиграет. Себастьян отлично поработал в Малайзии, но я не думаю, что этого будет достаточно. Ясно одно, что если Себастьян всё ещё хочет выиграть титул, он должен побеждать в Японии.



Эта трасса должна хорошо подойти «Феррари», так что шансы Феттеля на победу неплохи. Также я считаю, что в Бразилии у «Феррари» может быть преимущество, однако на других трассах не вижу (для неё) явного преимущества», — цитирует Масса T-online.