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Хэмилтон отверг предположения об использовании тактики Росберга под конец сезона

5 октября 2017, четверг. 16:02 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отверг предположения о том, что он якобы копирует подход Нико Росберга образца конца сезона-2016, пытаясь не рисковать, чтобы гарантировать себе титул по итогам 2017 года.

«Я просто хочу выиграть каждый Гран-при. Кто-то говорит, что Нико хотел просто финишировать вторым (в последних гонках прошлого сезона). Но в квалификации он боролся за поул, он не мог квалифицироваться на вторую позицию. Однако люди считали, что он едет так, будто хочет быть вторым. Но он просто не мог пройти меня, потому что я просто уезжал от него.

Для меня цель состоит в том, чтобы стараться продолжать выигрывать гонки, даже если мне не удастся выиграть ни одного Гран-при в оставшейся части сезона. Это лучший способ, поэтому я всё ещё охочусь, я не защищаю свою позицию. Я всё ещё охочусь и преследую победу в чемпионате. И так будет до последнего клетчатого флага», — цитирует Хэмилтона Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Нико Росберг
Новости. Авто
5 октября 2017, четверг
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