Алонсо: с «Хондой» каждый сезон приходилось начинать с нуля

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о проблемах, с которыми приходилось сталкиваться команде за три года сотрудничества с «Хондой».



«Мы отлично поработали на трассе. Нам всегда удавалось решать те небольшие проблемы, что у нас возникали. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись за три года сотрудничества с «Хондой», — зимние тесты. Мы готовились к новому сезону, и каждый раз приходилось начинать с нуля. Приходилось многое дорабатывать, поэтому первые этапы сезона превращались в тесты. Но в итоге мы получали силовую установку, которую более-менее понимали», — цитирует Алонсо Autosport.