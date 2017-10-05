«Рено» поработает над квалификационным режимом мотора

В «Рено» планируют разработать квалификационный режим двигателя к сезону-2018. По словам руководителя команды Сириля Абитебуля, помимо проблем с особым режимом силовой установки в срочном порядке необходимо решить вопрос с недостаточной надёжностью «Рено».



«Наш мотор конкурентоспособен в гонках, но в квалификациях ему чего-то не хватает. У нас нет этого магического режима. Главное для нас — это надёжность. Мы потеряли очень много очков из-за проблем с надёжностью в этом сезоне. Мы растём, нанимаем много новых сотрудников. Когда такое происходит, страдает надёжность. Наша цель на ближайшее время — исправить это», — приводит слова Абитебуля Autosport.