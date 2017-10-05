Феттель: последние два года «Феррари» был плох в Японии, надеюсь, всё поменяется

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал последние неудачи команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии.

«Конечно, две предыдущие гонки сложились неудачно, но мы будем продолжать тяжело работать. Самым неправильным в этой ситуации было бы спрятать голову в песок. Главное, у нас хорошая машина. У нас есть шансы в борьбе за титул, и их надо использовать. Не испытываю разочарования, я уверен в будущем.

Что касается гонки в Японии, то до неё ещё много времени и нам предстоит хорошо поработать. Последние пару лет мы не были конкурентоспособными на «Сузуке», надеюсь, в этом году всё будет иначе. Единственное, что могу сказать, — я уверен в болиде", — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.