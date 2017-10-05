Алонсо: «Ред Булл» доказал, что с двигателем «Рено» можно побеждать

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отдал должное работе «Ред Булл», отметив не только двигатель «Рено», но и шасси австрийской команды.

«Уже в Монце мы видели очень хорошее выступление „Ред Булл“, что нас порадовало, но в Малайзии они сделали ещё один шаг вперёд. Они оказались лучше „Мерседеса“ без дождя и без каких-либо особенных стратегий, так что это хорошо. В то же время тем самым они бросили вызов „Макларену“, потому что их машина эффективна и шасси очень впечатляет.

Нам нужно убедиться, что мы верно работаем над шасси, потому что «Ред Булл» доказал, что на двигателе «Рено» можно побеждать. Нам нужно соответствующее шасси, и это вызов для нас. Вызов и в том, как «Макларену» оказаться впереди «Ред Булл», но «Макларен» не должен бояться такой конкуренции, потому что мы должны быть лучше любой команды", — приводит слова испанца Sky Sports.