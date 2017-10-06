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Стролл: было непросто найти своё место в обстановке Формулы-1

6 октября 2017, пятница. 00:55 Авто

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от дебютного сезона в Формуле-1, признав, что его старт дался ему совсем нелегко.

«Как я уже много раз говорил, дебютный сезон — это в первую очередь адаптация и обучение. Так что найти своё место в обстановке Формулы-1 было непросто. Но я никогда не сомневался в своих способностях и я был вознаграждён за это в последних гонках. Спасибо всем тем, кто помогает мне двигаться шаг за шагом и продолжать расти.

Что касается нашей машины, то не секрет, что мы не там, где бы хотели быть, но я рассматриваю это как часть процесса. Конечно, как и другие пилоты, я иногда испытываю разочарование, но в Формуле-1 многое заключается в развитии. Иногда оно идёт верно, иногда нет. Мы начали хорошо, но потом, на некоторых трассах, сдали свои позиции. Но как бы то ни было, такова часть игры", — цитирует Стролла официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
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Уильямс Лэнс Стролл
Новости. Авто
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