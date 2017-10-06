В «Рено» подтвердили приход Марцина Будковского из ФИА

Команда Формулы-1 «Рено» официально объявила, что в скором времени её ряды пополнит Марцин Будковски, работавший техническим делегатом ФИА. Точное время, когда Будковски приступит к работе, не объявлено, но при этом в «Рено» уточнили, что он займёт пост исполнительного директора и будет контролировать развитие шасси и другое производство на базе в Энстоуне.



«Было ясно, что управленческая структура „Рено Спорт Рейсинг“ нуждалась в усилении. Миссией Марцина будет усиление Энстоуна, которая позволит „Рено“ войти в число топ-команд Формулы-1 к 2020 году. Он будет полагаться на проверенный персонал в лице Боба Белла, Ника Честера и Роба Уайта. Приход Марцина — отличная новость и ещё одно доказательство нашего стремления достигнуть поставленных целей», — заявил глава «Рено Спорт» Сириль Абитебуль.

Топ-команды обратились к ФИА по вопросу Будковски