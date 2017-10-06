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Сайнс потеряет 20 мест на старте Гран-при Японии

6 октября 2017, пятница. 08:30 Авто

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс потеряет 20 мест на стартовой решётке Гран-при Японии, сообщает официальный сайт Формулы-1. Это наказание ожидает испанца после превышения лимита на элементы силовой установки.

На «Сузуке» Карлос получил шестой генератор MGU-H (5 мест), а также пятый двигатель внутреннего сгорания (10 мест) и пятую турбину (5 мест). О получении этих элементов и соответствующих их штрафов стало известно вскоре после серьёзной аварии, в которую Сайнс попал по ходу первой пятничной тренировки этапа на «Сузуке».

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Японии
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