Сайнс потеряет 20 мест на старте Гран-при Японии

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс потеряет 20 мест на стартовой решётке Гран-при Японии, сообщает официальный сайт Формулы-1. Это наказание ожидает испанца после превышения лимита на элементы силовой установки.

На «Сузуке» Карлос получил шестой генератор MGU-H (5 мест), а также пятый двигатель внутреннего сгорания (10 мест) и пятую турбину (5 мест). О получении этих элементов и соответствующих их штрафов стало известно вскоре после серьёзной аварии, в которую Сайнс попал по ходу первой пятничной тренировки этапа на «Сузуке».