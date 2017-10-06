Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Японии, сокращённой из-за дождя

На автодроме «Сузука» состоялась вторая тренировка Гран-при Японии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат продемонстрировал гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон, а замкнул первую тройку его напарник Серхио Перес.



Из-за сильного дождя начало сессии было отложено, большую часть тренировки гонщики провели в боксах. Лишь по истечении часа практики гонщики смогли начать работать на треке, тем не менее, большая часть пилотов так и не проехала ни одного быстрого круга.

Формула-1. Гран-при Японии. 6 октября. Вторая тренировка.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:48.719

2. Эстебан Окон (Force India) +0.799

3. Серхио Перес (Force India) +2.626

4. Фелипе Масса (Williams) +3.427

5. Лэнс Стролл (Williams) +3.624

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1)

Фернандо Алонсо (McLaren)

Стоффель Вандорн (McLaren)

Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari)

Кими Райкконен (Scuderia Ferrari)

Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso)

Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso)

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

Даниэль Риккардо (Red Bull Racing)

Маркус Эрикссон (Sauber)

Паскаль Верляйн (Sauber)

Кевин Магнуссен (Haas)

Ромен Грожан (Haas)

Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1)

Джолион Палмер (Renault Sport F1)