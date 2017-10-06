Хэмилтон: в Японии скорость «Мерседеса» пришла в норму

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Японии. На первой практике, проходившей на сухой трассе, британец показал второе время, а на второй тренировке стал одним из немногих гонщиков, проехавших быстрый круг на на мокром треке, — его время оказалось лучшим.

«Это был интересный день. Автомобиль работает намного лучше, чем в Малайзии. Ощущения от работы машины нормальные, поэтому я готов гоняться. Я рад, что первая тренировка прошла на сухой трассе.



На второй тренировке было много дождя, но очень важно было выехать на трек, чтобы оценить условия, посмотреть, как наша машина работает в этих условиях, так как в Малайзии болид не был хорош на мокром треке», — цитирует Хэмилтона Autosport.