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Хэмилтон: в Японии скорость «Мерседеса» пришла в норму

6 октября 2017, пятница. 11:16 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Японии. На первой практике, проходившей на сухой трассе, британец показал второе время, а на второй тренировке стал одним из немногих гонщиков, проехавших быстрый круг на на мокром треке, — его время оказалось лучшим.

«Это был интересный день. Автомобиль работает намного лучше, чем в Малайзии. Ощущения от работы машины нормальные, поэтому я готов гоняться. Я рад, что первая тренировка прошла на сухой трассе.

На второй тренировке было много дождя, но очень важно было выехать на трек, чтобы оценить условия, посмотреть, как наша машина работает в этих условиях, так как в Малайзии болид не был хорош на мокром треке», — цитирует Хэмилтона Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
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