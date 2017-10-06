Боттас: на «суперсофте» мне не хватало сцепления с трассой

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от работы болида на пятничных тренировках Гран-при Японии.

«Автомобиль работал лучше, чем в Малайзии, но нам всё равно нужно работать над улучшением скорости машины. В качестве отправной точки результаты этой пятницы кажутся лучше того, что было неделю назад.

На «софте» болид работал очень хорошо, однако после перехода на «суперсофт» у меня не было никакого сцепления с трассой. Поэтому для меня главное — понять работу шин «суперсофт». Длинные серии кругов были на самом деле не так уж плохи, и я надеюсь, что завтра погода будет лучше», — цитирует Боттаса Autosport.