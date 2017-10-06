Кадровые перестановки в «Феррари» затронут отдел по контролю за качеством

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что перестановки в команде, о которых ранее говорил президент итальянской компании Серджио Маркионне, связаны с усилением отдела по контролю за качеством.



«Я считаю, что для улучшения скорости вам необходимо улучшить свой автомобиль, но также необходимо и улучшить свою организацию. Мы рассматриваем что-то, что уже было запланировано — это усиление отдела по контролю за качеством. Всё просто.

Наш отдел по контролю за качеством уже как-то укреплён, об этих изменениях и говорил наш президент», — цитирует Бинотто Autosport.

Технический директор, однако, признался, что у команды пока нет чёткого объяснения практически идентичных проблем с надёжностью, возникших у Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена в Малайзии. «Это правда, что эти проблемы стали для нас полной неожиданностью. Это проблемы, с которыми мы не сталкивались ни на испытательном стенде, ни по ходу предыдущих Гран-при. Имели место некоторые проблемы с качеством деталей — у нас сломался впускной коллектор, соединяющий компрессор с головкой двигателя. И это случилось дважды — в квалификации с Себом, и в гонке с Кими».