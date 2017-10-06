Сайнс: слишком сильно зацепил внешний бордюр, что отправило меня в барьеры

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал свою аварию на первой тренировке Гран-при Японии Формулы-1.

«Сложная пятница для нас! Очевидно, инцидент в первой практике был несколько печальным. Я не ожидал, что такое произойдёт — просто слишком сильно зацепил внешний бордюр, что отправило меня в разворот, а затем — в барьеры. По телетрансляции авария выглядела невероятно, но, к счастью, изнутри кокпита всё смотрелось не так серьёзно. Нельзя забывать, что здесь малейшая неточность может дорого тебе обойтись! Я рад, что механики смогли собрать машину ко второй практике — они проделали восхитительную работу, как и всегда, работая ради меня и команды. Мы были готовы к работе во второй тренировке, но, к сожалению, погодные условия не помогли нам — удалось проехать лишь один установочный круг. Надеюсь, завтра будет лучше!» — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».