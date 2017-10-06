Хюлькенберг: ощущения от машины нормальные, баланс был хорошим

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал о пятничных тренировках Гран-при Японии Формулы-1. Немец стал восьмым в утренней сессии.

«Первая практика была хорошей. С учётом угрозы дождя, ожидавшегося днём, первая тренировка была очень важной сессией, мы проехали немало кругов и провели те тесты, которые хотели. Ощущения были нормальными, баланс был хорошим, так что я не был слишком уж недоволен. Про дневную сессию особо нечего сказать. Было весьма мокро, а мы хотели сберечь шины, ведь завтра дождь может снова пойти», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».