Сайнс: я пока не строю планов на 2019 год

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший, который в следующем году будет выступать за «Рено», рассказал о том, что пока не строит никаких планов на сезон-2019. Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в австрийской команде не исключают возможности ухода Даниэля Риккардо в 2019 году, а поскольку права на Сайнса остаются у «Ред Булл», появились предположения, что именно он может заменить австралийца.



«Честно говоря, пока это не имеет значения. В следующем году я буду гоняться за «Рено», и моим главным приоритетом будет показывать хорошие результаты в этой команде. Я не думаю о 2019 годе. Что будет, то будет.



Я постараюсь добиться тех результатов, которые «Рено» ожидает от меня и которые подразумевают желание «Ред Булл» сохранить меня. Всё просто. Я буду стараться делать всё от меня зависящее в каждой гонке, потому что именно так я и работал с момента моего дебюта в Ф-1», — цитирует Сайнса PaddockTalk.

Марко: «Ред Булл» думает о возможной замене Риккардо