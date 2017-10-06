Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отказался комментировать ситуацию в Каталонии, где недавно состоялся референдум, на котором стоял вопрос об отделении от Испании.



«У каждого своё мнение, но я предпочитаю не вмешиваться. Это моя позиция», — заявил Алонсо журналистам в Японии.



Испанское издание Diario Sport отметило, что Алонсо также отказался комментировать ситуацию с контрактом на 2018 год. «На данный момент нет ничего нового», — заявил испанский гонщик, у которого пока нет контракта на следующий сезон.