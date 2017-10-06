Гасли — про пересечение Ф-1 и «Супер Формулы»: оба варианта отличные

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, что его устроит любой выбор «Ред Булл» касательно того, выступить ему на финальном этапе японской «Супер Формулы» или в те же выходные принять участие в Гран-при США Формулы-1. Если Гасли всё же отправится на этап «Супер Формулы», то за руль «Торо Россо» должен вернуться россиянин Даниил Квят.



«В „Хонде“ сказали, что хотели бы моего выступления, но это не моё решение. Я бы не назвал это проблемой: оба варианта отличные. Если у меня будет шанс выиграть чемпионат в качестве новичка, это захватывающе. Сложно сказать, какой вариант более предпочтительный. Я в любом случае буду доволен.



Сейчас я стараюсь делать то же самое, что делал прежде. У „Ред Булл“ было много лет, чтобы оценить меня. Я просто должен сделать всё для хорошей работы, а тогда шанс на следующий год придёт», — приводит слова Гасли Motorsport-Total.