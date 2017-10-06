Перес: на сухой трассе болид «Форс Индия» работал хорошо

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями после пятничных тренировок Гран-при Японии.

«Мы знали, что это будет сложный день из-за погоды. Поэтому мы решили выжать максимум из утренней сессии, чтобы проехать как можно больше по сухой трассе. Мы провели кое-какие тесты аэродинамики, и теперь нам нужно проанализировать данные, чтобы найти верное направление для работы на завтрашний день. Машина хорошо работала на сухой трассе, но нам нужно внести некоторые изменения за ночь, чтобы я чувствовал себя более комфортно в машине.



Когда днём начался дождь, я проехал несколько кругов, чтобы прочувствовать баланс на мокрой трассе. Было много стоячей воды, поэтому мы не смогли проехать много кругов. Но по крайней мере у нас была попытка на дождевой резине на тот случай, если завтра снова будет дождь», — цитирует Переса пресс-служба «Форс Индия».