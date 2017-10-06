Леклер выиграл квалификацию Формулы-2 на этапе в Испании, Маркелов — 5-й

Шарль Леклер стал лучшим в квалификации Формулы-2 на этапе в Испании. Второе место досталось пилоту Russian Time Луке Гьотто, тройку лидеров замкнул Серджио Сетте Камара. Российский пилот Артём Маркелов показал пятое время.
Формула-2. Испания. Квалификация
1. Шарль Леклер (Prema) — 1:24,682
2. Лука Гьотто (Russian Time) +0,260
3. Серджио Сетте Камара (MP Motorsport) +0,575
4. Оливер Роуленд (DAMS) +0,634
5. Артём Маркелов (Russian Time) +0,740
6. Александер Албон (Art Grand Prix) +0,744
7. Нобухару Мацусита (Art Grand Prix) +0,768
8. Ник де Врис (Rapax) +0,788
9. Николас Латифи (DAMS) +0,795
10. Норман Нато (Pertamina Arden) +0,901.