Маркелов: в гонке буду способен показать сильный результат

Пилот команды Russian Time Артём Маркелов прокомментировал итоги квалификации Формулы-2 на этапе в Испании, отметив, что завтра он ожидает успешного выступления в гонке.

«Во время практики я испытывал серьёзные проблемы из-за недостаточной поворачиваемости, но в квалификации нам удался прогресс. Тем не менее мне всё равно было трудно, так что в первом и втором поворотах я экспериментировал, что позволило мне отыграть около полусекунды в первом секторе.

Это и хороший результат в третьем секторе вывели меня на пятое место в итоговом протоколе, и с этой позиции я буду способен показать сильный результат в гонке», — приводит слова Маркелова пресс-служба команды.