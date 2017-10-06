Гьотто: В Russian Time проделали отличную работу

Пилот команды Формулы-2 Russian Time Лука Гьотто прокомментировал квалификацию этапа в Испании, в которой ему удалось показать второй результат.

«Всегда сложно быть конкурентоспособным после сложной свободной практики, но команда проделала отличную работу. Болид на 98% был идеален. Мы сделали большой шаг вперёд, и второе место — хороший результат. Нас ждёт длинная и жаркая гонка, произойти может всё что угодно. Я отдам всего себя, чтобы показать ту же конкурентоспособность, которая была у нас в Монце», — приводит слова Гьотто пресс-служба Russian Time.