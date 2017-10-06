Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Вьетнама

Представители Формулы-1 находятся в переговорном процессе с официальными лицами Вьетнама относительно проведения в этой стране этапа «Королевских гонок», сообщает Autosport.

Ранее бывший руководитель Ф-1 Берни Экклстоун заявлял, что отказался от идеи проведения этапа в этой стране в связи с перенасыщенностью календаря гонками в азиатском регионе.

Теперь же, после того как Малайзия покинула чемпионат, боссы Ф-1 вновь пребывают в поиске места ещё для одного этапа чемпионата в этом регионе. Кроме Вьетнама, возможным вариантом считается проведение второй гонки в Китае. В частности, руководство Формулы-1 рассматривает организацию гонки в Пекине, что станет хорошим шагом с точки зрения маркетинга.