Алонсо потеряет 35 позиций на стартовой решётке

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо будет оштрафован на 35 позиций на стартовой решётке Гран-при Японии Формулы-1. Соответствующее наказание испанец получит за очередное превышение лимита на элементы силовой установки.



«Макларену» пришлось заменить двигатель на машине Фернандо в ночь с пятницы на субботу из-за гидравлической утечки. Были установлены восьмой двигатель внутреннего сгорания, десятые турбина и генератор MGU-H, восьмой генератор MGU-K, седьмой комплект батарей и шестой комплект электроники. При этом команда потратила один из джокеров на нарушение так называемого комендантского часа — периода, когда запрещено работать с автомобилем.