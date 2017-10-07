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Алонсо потеряет 35 позиций на стартовой решётке

7 октября 2017, суббота. 06:26 Авто

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо будет оштрафован на 35 позиций на стартовой решётке Гран-при Японии Формулы-1. Соответствующее наказание испанец получит за очередное превышение лимита на элементы силовой установки.

«Макларену» пришлось заменить двигатель на машине Фернандо в ночь с пятницы на субботу из-за гидравлической утечки. Были установлены восьмой двигатель внутреннего сгорания, десятые турбина и генератор MGU-H, восьмой генератор MGU-K, седьмой комплект батарей и шестой комплект электроники. При этом команда потратила один из джокеров на нарушение так называемого комендантского часа — периода, когда запрещено работать с автомобилем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Японии
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