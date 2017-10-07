Палмер потеряет 20 стартовых позиций на Гран-при Японии

Гонщик «Рено» Джолион Палмер станет четвёртым после Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Фернандо Алонсо пилотом, который получит штраф на стартовой решётке Гран-при Японии Формулы-1, сообщает официальный сайт чемпионата.



На автомобиль Палмера были установлены пятый двигатель внутреннего сгорания, шестая турбина и шестой генератор тепловой энергии MGU-H. Таким образом, британца ожидает штраф в 20 стартовых позиций за превышение лимита на элементы силовой установки. Сайнс тоже должен потерять 20 мест, Алонсо — 35. Боттаса ожидает потеря пяти позиций за установку новой коробки передач.