Боттас — лучший на третьей практике Гран-при Японии, несмотря на аварию

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас показал быстрейшее время на третьей тренировке Гран-при Японии Формулы-1. При этом финн показал свой результат на шинах «софт», а вскоре после этого разбил машину, задев отбойник левой стороной автомобиля. Вызванные этим красные флаги помешали улучшить время Льюису Хэмилтону, оставшемуся вторым. Третьим стал Себастьян Феттель на «Феррари», который, в отличие от конкурентов, провёл попытку на «суперсофте».
Напарник Феттеля по «Феррари» Кими Райкконен вызвал появление ещё одного красного флага, также разбив машину.
Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка
1. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 1:29.055
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.014
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.324
4. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +0.855
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.963
6. Эстебан Окон (Force India) +1.054
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.260
8. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.369
9. Серхио Перес (Force India) +1.508
10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +1.709
11. Фелипе Масса (Williams) +1.709
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.715
13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +1.744
14. Кевин Магнуссен (Haas) +1.927
15. Лэнс Стролл (Williams) +1.956
16. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +2.298
17. Ромен Грожан (Haas) +2.404
18. Маркус Эрикссон (Sauber) +3.524
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.643
20. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +4.907.