Росберг: Кубица готов на сто процентов

Менеджер польского пилота Роберта Кубицы Нико Росберг подчеркнул, что его подопечный находится в отличной физической форме. Впереди поляка ждут два тестовых дня в составе команды «Уильямс», по результатам которых британская конюшня примет решение о составе на сезон-2018.



«Он доказал на тестах с «Рено», что он в отличной физической форме, в этом не должно быть сомнений. Физически он готов на сто процентов к тому, чтобы пилотировать болид Формулы-1. Это невероятно. «Уильямс» скоро проведёт тесты с участием Роберта, и я с нетерпением жду этого момента. На тестах с «Рено» он показал, что способен проехать дистанцию полной гонки — на счету Кубицы оказалось две дистанции Гран-при, круг за кругом, и не было никаких проблем с темпом, так что этого не нужно доказывать.



Я думаю, что тесты с «Уильмсом» направлены на то, чтобы команда и Роберт получше узнали друг друга. Тот факт, что у Роберта не получилось вернуться в Формулу-1 составе «Рено» — простое невезение. В этот момент Сайнс оказался свободен от контрактных обязательств, да и история с отказом «Торо Россо» от моторов «Рено». Это поменяло мнение команды», — цитирует Росберга GPUpdate.