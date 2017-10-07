Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Японии, Феттель — третий

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии и завоевал вторую поул-позицию подряд. Второй результат показал партнёр британца по «Мерседесу» Валттери Боттас, но из-за штрафа финн потеряет на стартовой решётке пять позиций, таким образом со второго места в гонке стартует Себастьян Феттель, квалифицировавшийся третьим.
Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен заняли в квалификации четвёртое и пятое места, Кими Райкконен расположился на шестой позиции, а на седьмом и восьмом местах закончили сессию гонщики «Форс Индия» Эстебан Окон и Серхио Перес. Фелипе Масса и Фернандо Алонсо замкнули топ-10.
Партнёр испанца по «Макларену» Стоффель Вандорн в финальный сегмент не прошёл и занял 11-ю позицию. Нико Хюлькенберг стал 12-м, на 13-й строчке расположился Кевин Магнуссен, Джолион Палмер квалифицировался 14-м, а 15-е место досталось Карлосу Сайнсу.
Первый сегмент квалификации завершился досрочно из-за аварии Ромена Грожана. Француз потерял автомобиль в одной из связок первого сектора и вылетел в отбойник. Грожан в итоге квалифицировался 16-м, 17-е место занял Пьер Гасли, на 18-й строчке расположился Лэнс Стролл, а Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн замкнули протоколы.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:27.319
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.332
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.472
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.987
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.013
6. Кими Райкконен («Феррари») +1,179
7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.792
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.941
9. Фелипе Масса («Уильямс») +2.161
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,368
Выбыли во втором сегменте:
11. Стоффель Вандорн («Макларен»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Джолион Палмер («Рено»)
15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
Выбыли в первом сегменте:
16. Ромен Грожан («Хаас»)
17. Пьер Гасли («Торо Россо»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»)