Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Японии, Феттель — третий

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии и завоевал вторую поул-позицию подряд. Второй результат показал партнёр британца по «Мерседесу» Валттери Боттас, но из-за штрафа финн потеряет на стартовой решётке пять позиций, таким образом со второго места в гонке стартует Себастьян Феттель, квалифицировавшийся третьим.

Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен заняли в квалификации четвёртое и пятое места, Кими Райкконен расположился на шестой позиции, а на седьмом и восьмом местах закончили сессию гонщики «Форс Индия» Эстебан Окон и Серхио Перес. Фелипе Масса и Фернандо Алонсо замкнули топ-10.

Партнёр испанца по «Макларену» Стоффель Вандорн в финальный сегмент не прошёл и занял 11-ю позицию. Нико Хюлькенберг стал 12-м, на 13-й строчке расположился Кевин Магнуссен, Джолион Палмер квалифицировался 14-м, а 15-е место досталось Карлосу Сайнсу.

Первый сегмент квалификации завершился досрочно из-за аварии Ромена Грожана. Француз потерял автомобиль в одной из связок первого сектора и вылетел в отбойник. Грожан в итоге квалифицировался 16-м, 17-е место занял Пьер Гасли, на 18-й строчке расположился Лэнс Стролл, а Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн замкнули протоколы.



Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация.



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:27.319

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.332

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0.472

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.987

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.013

6. Кими Райкконен («Феррари») +1,179

7. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.792

8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.941

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2.161

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,368



Выбыли во втором сегменте:



11. Стоффель Вандорн («Макларен»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Джолион Палмер («Рено»)

15. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)



Выбыли в первом сегменте:



16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Пьер Гасли («Торо Россо»)

18. Лэнс Стролл («Уильямс»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Паскаль Верляйн («Заубер»)