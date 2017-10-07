Риккардо: настраивал машину больше под гонку

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо остался доволен третьим местом в квалификации Гран-при Японии.

«Пересекая финишную черту, я не качал головой от расстройства. А значит, чувствовал, что выжал из машины максимум. Очевидно, что мы очень близки с Максом, подталкиваем друг друга вперёд, и я рад взять третье место. Надеюсь, чистая сторона стартовой решётки даст мне больше того, к чему я стремлюсь, и в начале гонки я удержусь за лидерами.

Старт во многом определит гонку, здесь очень трудно обгонять. Я настраивал свою машину больше под гонку, понизил прижимную силу. На прямых это даст мне больше шансов атаковать и защищаться», — цитирует Риккардо Sky Sports.