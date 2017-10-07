Феттель: я рискнул, но это не сработало

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен своим вторым местом по итогам квалификации Гран-при Японии. Немецкий гонщик подчеркнул, что рисковал на своей последней попытке, но это не помогло ему улучшить результат.



«Я доволен итогами квалификации. На последней попытке я сделал всё, что было в моих силах. Я рискнул, но это не сработало! В любом случае, я уже знал, что стартую вторым, поскольку Боттаса ждал штраф. Хотелось пройти круг быстрее, но скорости и так в этом году серьёзно возросли. Япония — особенное место, я видел много фанатов «Феррари», так что хотелось бы сказать им огромное спасибо за поддержку», — цитирует Феттеля SkySpots.