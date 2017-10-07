Окон: постараюсь удержать Райкконена позади

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон подчеркнул, что хочет постараться удержать Кими Райкконена позади себя в воскресной гонке. По словам французского гонщика, в команде пока не обсуждали стратегию на гонку.



«Будет непросто сохранить позицию в гонке, но в Сузуке сложно даются обгоны. Райкконен в Италии долго не мог меня пройти, надеюсь, завтра мы снова поборемся на трассе. Постараюсь удержать свою позицию. Пока не знаю, какую стратегию изберёт команда, в ближайшее время мы всё обсудим. Нужно проанализировать результаты квалификации и уже после начать подготовку к гонке», — цитирует Окона SkySpots.