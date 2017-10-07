Райкконен: в первой попытке я ошибся, а вторая вышла посредственной

Пилот «Феррари» Кими Райкконен объяснил шестое место в квалификации Гран-при Японии стечением неудачных обстоятельств.

«Сегодня мы расплатились за ошибки. Нам пришлось сменить коробку передач, подготовка к квалификации была далека от идеальной. Особенно учитывая, как мало мы проехали, но так уж вышло.

Квалификация шла нормально, но когда надо было по-настоящему атаковать, я допустил ошибку в первом заезде. Вторая попытка вышла посредственной, было тяжело после ошибки в первой. Конечно, это не наше место. Это следствие упущенного времени на трассе и аварии в неподходящий момент», — цитирует Райкконена GP Update.