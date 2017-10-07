Ферстаппен: мои настройки отличались от настроек Риккардо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что в команде приняли решение использовать разные настройки для двух машин команды. По словам голландца, подобное развитие событий может помочь ему в гонке.



«Всё прошло отлично, но могло быть и лучше. Мы попробовали использовать разные настройки для двух машин, на моей было больше прижимной силы, а у Даниэля меньше. Не уверен, что это сработало. Правда, это может пригодиться мне завтра. Сейчас сложно судить. Завтра станет теплее, шины начнут быстро изнашиваться. С нетерпением жду борьбы в первом повороте, ведь передо мной в бой уйдут Феттель и Хэмилтон», — цитирует Ферстаппена SkySpots.