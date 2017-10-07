Грожан: был уверен, что смогу попасть в десятку

Пилот «Хааса» Ромен Грожан до аварии в первом сегменте квалификации Гран-при Японии рассчитывал на хороший результат.

«Был уверен, что можем попасть в десятку. Так что я просто выехал на второй заезд, и нос машины сильно повело. Надо понять, что произошло.

Конечно, я слишком быстро вошёл в третий поворот, но это не объясняет того, как всё пошло. Потом я пытался поймать машину в четвёртом повороте, но не вышло, меня вынесло на траву, а закончилось всё ударом об ограждение.

Надо понять, почему машина была так хороша в первом заезде и вылетела во втором. Жаль, мне казалось, мы квалифицируемся в первой десятке», — цитирует Грожана пресс-служба Формулы-1.