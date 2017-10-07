Перес: проиграл Окону, потеряв время в последней шикане

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес доволен попаданием обоих болидов своей команды в третий сегмент квалификации Гран-при Японии.

«Квалификация вышла действительно хорошей. Команда отлично поработала, несмотря на ограниченное время на трассе, разбила тренировочную программу на две машины, чтобы найти верные настройки. Уверен, что полностью использовал потенциал машины и добился лучшего результата из возможных, так что я доволен.

В последней попытке Q3 потерял немного времени в последней шикане и из-за этого проиграл Эстебану. Он весь этап хорошо работает, и вместе мы добились отличного результата для команды. Мы ждали больше борьбы в середине пелотона, но я рад, что мы оказались впереди конкурентов и ближе к «Ред Булл». Думаю, мы можем набрать завтра много очков», — цитирует Переса пресс-служба команды.