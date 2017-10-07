До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Перес: проиграл Окону, потеряв время в последней шикане

7 октября 2017, суббота. 12:51 Авто

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес доволен попаданием обоих болидов своей команды в третий сегмент квалификации Гран-при Японии.

«Квалификация вышла действительно хорошей. Команда отлично поработала, несмотря на ограниченное время на трассе, разбила тренировочную программу на две машины, чтобы найти верные настройки. Уверен, что полностью использовал потенциал машины и добился лучшего результата из возможных, так что я доволен.

В последней попытке Q3 потерял немного времени в последней шикане и из-за этого проиграл Эстебану. Он весь этап хорошо работает, и вместе мы добились отличного результата для команды. Мы ждали больше борьбы в середине пелотона, но я рад, что мы оказались впереди конкурентов и ближе к «Ред Булл». Думаю, мы можем набрать завтра много очков», — цитирует Переса пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Серхио Перес Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
7 октября 2017, суббота
13:15 Хюлькенберг: если удастся хорошо стартовать, то сможем набрать очки
13:00 Формула-2. Испания. Первая гонка. Онлайн-трансляция
12:58 Магнуссен: «Хаас» близок к очковой зоне
12:56 Алонсо: сделаем всё, чтобы приблизиться к первой десятке
12:51 Стюарды не накажут Переса за блокировку Стролла
12:51 Перес: проиграл Окону, потеряв время в последней шикане
12:21 Стролл: мне не повезло с трафиком
12:21 Масса: сделаю всё возможное, чтобы набрать максимум очков
12:21 Лауда: в «Мерседесе» прекрасное настроение
12:17 Сайнс: результаты выглядят хуже, чем есть на самом деле
12:12 Гасли: сильно разочарован результатом, красный флаг не дал мне шанса
12:12 Феттель: в гонке «Феррари» лучше, чем в квалификации
11:57 Грожан: нос машины сильно повело. Надо понять, что произошло
11:51 Ферстаппен: мои настройки отличались от настроек Риккардо
11:37 Райкконен: в первой попытке я ошибся, а вторая вышла посредственной
11:34 Окон: постараюсь удержать Райкконена позади
11:26 Феттель: я рискнул, но это не сработало
11:18 Риккардо: настраивал машину больше под гонку
11:17 Росберг: у Хэмилтона огромная скорость, превзойти его очень трудно
11:06 Боттас: мне ещё есть в чём прибавить
10:58 Хэмилтон: сделаю всё, чтобы оставить позади пилотов «Феррари»
10:52 Грожан: рассчитывал пробиться в третий сегмент квалификации
10:20 Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Японии, Феттель — третий
09:35 Росберг: Кубица готов на сто процентов
09:15 Райкконен потеряет пять позиций на старте Гран-при Японии
07:15 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Онлайн-трансляция
07:05 Боттас — лучший на третьей практике Гран-при Японии, несмотря на аварию
06:37 Палмер потеряет 20 стартовых позиций на Гран-при Японии
06:26 Алонсо потеряет 35 позиций на стартовой решётке
03:00 Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
00:19 В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии
6 октября 2017, пятница
23:41 Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Вьетнама
22:34 Чивчян — победитель квалификации «Гонки чемпионов — 2017»
21:36 Лауда: проблемы Боттаса — вина «Мерседеса»
20:54 Гьотто: в Russian Time проделали отличную работу
20:17 Маркелов: в гонке буду способен показать сильный результат
19:41 Миккельсен лидирует после 6 СУ на Ралли Испании, Ожье — второй
18:14 В ФИА не намерены вновь открывать расследование по аварии Феттеля и Стролла
17:25 Леклер выиграл квалификацию Формулы-2 на этапе в Испании, Маркелов — 5-й
16:51 «Уильямс»: Масса находится очень высоко в списке претендентов на место на 2018-й
16:20 Источник: Михаэль Шумахер находится в коме
16:12 Перес: на сухой трассе болид «Форс Индия» работал хорошо
16:02 Гасли — про пересечение Ф-1 и «Супер Формулы»: оба варианта отличные
14:47 Алонсо отказался комментировать ситуацию в Каталонии
14:24 Миккельсен лидирует на Ралли Испании, Ожье — третий
Все новости RSS
Партнерский контент