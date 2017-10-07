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Алонсо: сделаем всё, чтобы приблизиться к первой десятке

7 октября 2017, суббота. 12:56 Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не ждёт попадания в очки на Гран-при Японии, так как из-за штрафа с 10-го места на старте переместится на 20-е.

«Зная, что буду стартовать последним после смены мотора, мы понимали, что квалификация не слишком важна. Но несмотря на штраф мы хотели провести нормальную сессию. И, думаю, мы в этом преуспели.

Конечно, гонка будет совсем другой, при старте с последнего места будет тяжело. Но мы сделаем всё возможное, чтобы приблизиться к первой десятке. Нацеливаться на очки было бы тяжело даже в нормальный уик-энд. А когда мы стартуем последними на трассе с кучей скоростных поворотов, где нелегко удержаться позади чужой машины, нам потребуется масса событий впереди нас, чтобы отыгрывать позиции», — цитирует Алонсо пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Японии
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