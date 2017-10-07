Магнуссен: «Хаас» близок к очковой зоне

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подчеркнул, что команда превысила результат, на который рассчитывала. По словам датчанина, в воскресенье он попробует побороться за очковую зону.



«В Японии мы смотримся намного увереннее, уже в пятницу машина вела себя заметно лучше. Отчасти это можно объяснить более низкой температурой дорожного полотна, при которой наши шины работают намного лучше. В условиях, когда нам не хватает прижимной силы, в прохладную погоду, резина практически не перегревается, и это позволило нам подобраться к середине пелетона.



Мы рассчитывали на шестнадцатое или семнадцатое место, а я оказался тринадцатым. Нельзя сказать, что я недоволен результатом, но когда борьба плотная, досадно, если немного не хватает скорости. Мы близки к очковой зоне, так что посмотрим, удастся ли нам попасть в десятку по итогам гонки», — цитирует Магнуссена пресс-служба «Хааса».