Хюлькенберг: если удастся хорошо стартовать, то сможем набрать очки

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подчеркнул, что команда столкнулась с проблемами баланса машины в квалификации. По словам немецкого гонщика, в воскресенье очень многое будет зависеть от старта.



«В квалификации нам пришлось бороться с машиной. Возникли проблемы с балансом, в частности, с избыточной поворачиваемостью на первом секторе. Как правило, в квалификации ситуация становится лучше, но в этот раз нам не повезло. Поэтому место в десятке ускользнуло от нас. Завтра будет нелегко, поскольку место в середине пелотона подразумевает много борьбы. Квалификация прошла не так, как мы надеялись, впереди нас ждёт сложная работа, но нам нужно хорошо её выполнить, чтобы исправить ситуацию. Если нам удастся хорошо стартовать, то мы можем набрать очки», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба «Рено».