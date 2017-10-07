Окон: сегодняшний результат наглядно показывает прогресс «Форс Индии»

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон подчеркнул, что команде удалось добиться большого прогресса с машиной. Французский гонщик уверен, что завтра, 8 октября, у него есть шанс заработать большие очки.



«Я очень доволен результатами кквалификации. Машина была фантастической с самого начыала уик-энда, как и в Малайзии, и наш сегодняшний результат наглядно показывает прогресс болида. Независимо от погодных условий машина была быстра, и нам нужно было лишь вносить небольшие корректировки, чтобы повысить производительность. Из-за штрафов впереди я уйду в гонку с пятой позиции, так что у нас отличная возможность заработать большие очки», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индии».