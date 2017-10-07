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Стартовая решётка Гран-при Японии

7 октября 2017, суббота. 14:27 Авто

С учётом всех штрафов и перестановок, стартовая решётка разительно отличается от того результата, который был показан в квалификации. Представляем Вашему вниманию порядок, в котором будут стартовать пилоты, с учётом штрафов в пять позиций Кими Райкконену и Валттери Боттасу, в двадцать мест Джолиону Палмеру и Карлосу Сайнсу-младшему и в 35 позиций Фернандо Алонсо. В скобках указан результат в квалификации. Любопытно, что с позиции, соответствующей квалификационному результату, будет стартовать только Льюис Хэмилтон, обладатель поула.

1(1.) Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2(3.) Себастьян Феттель («Феррари»)
3(4.) Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
4(5.) Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5(7.) Эстебан Окон («Форс Индия»)
6(8.) Серхио Перес («Форс Индия»)
7(2.) Валттери Боттас («Мерседес»)
8(9.) Фелипе Масса («Уильямс»)
9(11.) Стоффель Вандорн («Макларен»)
10(12.) Нико Хюлькенберг («Рено»)
11(6.) Кими Райкконен («Феррари»)
12(13.) Кевин Магнуссен («Хаас»)
13(16.) Ромен Грожан («Хаас»)
14(17.) Пьер Гасли («Торо Россо»)
15(18.) Лэнс Стролл («Уильямс»)
16(19.) Маркус Эрикссон («Заубер»)
17(20.) Паскаль Верляйн («Заубер»)
18(14.) Джолион Палмер («Рено»)
19(15.) Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
20(10.) Фернандо Алонсо («Макларен»)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
7 октября 2017, суббота
14:27 Стартовая решётка Гран-при Японии
14:06 Окон: сегодняшний результат наглядно показывает прогресс «Форс Индии»
13:42 Палмер: темп «Рено» лучше, чем у тех, кто стартует впереди
13:15 Хюлькенберг: если удастся хорошо стартовать, то сможем набрать очки
13:00 Формула-2. Испания. Первая гонка. Онлайн-трансляция
12:58 Магнуссен: «Хаас» близок к очковой зоне
12:56 Алонсо: сделаем всё, чтобы приблизиться к первой десятке
12:51 Стюарды не накажут Переса за блокировку Стролла
12:51 Перес: проиграл Окону, потеряв время в последней шикане
12:21 Стролл: мне не повезло с трафиком
12:21 Масса: сделаю всё возможное, чтобы набрать максимум очков
12:21 Лауда: в «Мерседесе» прекрасное настроение
12:17 Сайнс: результаты выглядят хуже, чем есть на самом деле
12:12 Гасли: сильно разочарован результатом, красный флаг не дал мне шанса
12:12 Феттель: в гонке «Феррари» лучше, чем в квалификации
11:57 Грожан: нос машины сильно повело. Надо понять, что произошло
11:51 Ферстаппен: мои настройки отличались от настроек Риккардо
11:37 Райкконен: в первой попытке я ошибся, а вторая вышла посредственной
11:34 Окон: постараюсь удержать Райкконена позади
11:26 Феттель: я рискнул, но это не сработало
11:18 Риккардо: настраивал машину больше под гонку
11:17 Росберг: у Хэмилтона огромная скорость, превзойти его очень трудно
11:06 Боттас: мне ещё есть в чём прибавить
10:58 Хэмилтон: сделаю всё, чтобы оставить позади пилотов «Феррари»
10:52 Грожан: рассчитывал пробиться в третий сегмент квалификации
10:20 Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Японии, Феттель — третий
09:35 Росберг: Кубица готов на сто процентов
09:15 Райкконен потеряет пять позиций на старте Гран-при Японии
07:15 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Онлайн-трансляция
07:05 Боттас — лучший на третьей практике Гран-при Японии, несмотря на аварию
06:37 Палмер потеряет 20 стартовых позиций на Гран-при Японии
06:26 Алонсо потеряет 35 позиций на стартовой решётке
03:00 Формула-1. Гран-при Японии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
00:19 В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии
6 октября 2017, пятница
23:41 Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Вьетнама
22:34 Чивчян — победитель квалификации «Гонки чемпионов — 2017»
21:36 Лауда: проблемы Боттаса — вина «Мерседеса»
20:54 Гьотто: в Russian Time проделали отличную работу
20:17 Маркелов: в гонке буду способен показать сильный результат
19:41 Миккельсен лидирует после 6 СУ на Ралли Испании, Ожье — второй
18:14 В ФИА не намерены вновь открывать расследование по аварии Феттеля и Стролла
17:25 Леклер выиграл квалификацию Формулы-2 на этапе в Испании, Маркелов — 5-й
16:51 «Уильямс»: Масса находится очень высоко в списке претендентов на место на 2018-й
16:20 Источник: Михаэль Шумахер находится в коме
16:12 Перес: на сухой трассе болид «Форс Индия» работал хорошо
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