Стартовая решётка Гран-при Японии

С учётом всех штрафов и перестановок, стартовая решётка разительно отличается от того результата, который был показан в квалификации. Представляем Вашему вниманию порядок, в котором будут стартовать пилоты, с учётом штрафов в пять позиций Кими Райкконену и Валттери Боттасу, в двадцать мест Джолиону Палмеру и Карлосу Сайнсу-младшему и в 35 позиций Фернандо Алонсо. В скобках указан результат в квалификации. Любопытно, что с позиции, соответствующей квалификационному результату, будет стартовать только Льюис Хэмилтон, обладатель поула.



1(1.) Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2(3.) Себастьян Феттель («Феррари»)

3(4.) Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4(5.) Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5(7.) Эстебан Окон («Форс Индия»)

6(8.) Серхио Перес («Форс Индия»)

7(2.) Валттери Боттас («Мерседес»)

8(9.) Фелипе Масса («Уильямс»)

9(11.) Стоффель Вандорн («Макларен»)

10(12.) Нико Хюлькенберг («Рено»)

11(6.) Кими Райкконен («Феррари»)

12(13.) Кевин Магнуссен («Хаас»)

13(16.) Ромен Грожан («Хаас»)

14(17.) Пьер Гасли («Торо Россо»)

15(18.) Лэнс Стролл («Уильямс»)

16(19.) Маркус Эрикссон («Заубер»)

17(20.) Паскаль Верляйн («Заубер»)

18(14.) Джолион Палмер («Рено»)

19(15.) Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

20(10.) Фернандо Алонсо («Макларен»)