Палмер: желаю «Рено» всего наилучшего в будущем

Гонщик «Рено» Джолион Палмер прокомментировал свой предстоящий уход из команды после японского этапа Формулы-1. Его заменит Карлос Сайнс.



«Гран-при Японии будет моей последней гонкой в составе „Рено“. Это был невероятно сложный сезон, я через многое прошёл за последние три года, но это было невероятное путешествие вместе с командой. Я могу гордо смотреть на выступление во второй половине прошлого сезона, моё первое очко в Малайзии и, конечно, самое высокое в карьере шестое место в Сингапуре в этом году. Я желаю команде всего наилучшего в будущем. Прямо сейчас я сосредоточусь на достижении максимально хорошего результата на Гран-при Японии, а затем оценю свои варианты на будущее», — приводит слова Палмера пресс-служба «Рено».