Сайнс: с нетерпением жду начала работы с «Рено»

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал известие, что после Гран-при Японии он досрочно покинет команду и перейдёт в «Рено».



«Прежде всего я хочу поблагодарить „Торо Россо“ и „Ред Булл“ за то, что они позволили мне завершить этот сезон в составе „Рено“. И я отдельно хочу поблагодарить всех моих инженеров и механиков за их поддержку и невероятную работу по ходу этих лет. „Торо Россо“ состоит из фантастических людей и желаю им всего наилучшего. Если говорить обо мне, то я, определённо, сделаю максимум возможного в завтрашней гонке. Это был бы лучшим способом прощания! А выступление в последних четырех гонках за „Рено“ даст мне хорошую возможность познакомиться с командой и машиной раньше, чем ожидалось. С нетерпением жду начала работы с ними», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Торо Россо».