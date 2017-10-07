Абитебуль: желаем Палмеру всего наилучшего в дальнейшей карьере

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал предстоящий уход из команды Джолиона Палмера после японского этапа Формулы-1. Его заменит испанский гонщик Карлос Сайнс, переходящий из «Торо Россо».



«Я бы хотел поблагодарить Джолиона за его посвящённость команде и профессионализм. С момента возвращения „Рено“ в Формулу-1 Джолион был погружён в работу в меняющейся обстановке. Он показал отличные личные качества, и мы желаем ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».