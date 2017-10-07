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Леклер выиграл субботнюю гонку в Хересе и титул, Маркелов — пятый

7 октября 2017, суббота. 17:09 Авто

Гонщик команды Prema Шарль Леклер одержал победу в субботней гонке в Хересе и гарантировал себе титул чемпиона серии. Второе место по итогам гонки занял Оливер Роуланд, третьим финишировал партнёр Леклера по команде — Антонио Фуоко. Россиянин Артём Маркелов занял пятое место по итогам гонки.

Формула-2. Херес. Субботняя гонка

1. Шарль Леклер (Prema)
2. Оливер Роулэнд (DAMS)
3. Антонио Фуоко (Prema)
4. Николас Латифи (DAMS)
5. Артём Маркелов (Russian Time)
6. Джоржан Кинг (MP Motorsport)
7. Лука Гиотто (Russian Time)
8. Алекс Палоу (Campos Racing)
9.Набил Джеффри (Trident)
10. Серхио Сетте Камара (MP Motorsport)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
7 октября 2017, суббота
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