Палмер: в последней гонке с «Рено», как и всегда, отдам всего себя

Пилот «Рено» Джолион Палмер, для которого этап в Японии станет последним в составе команды из Энстоуна, поблагодарил всех за поддержку на протяжении двух лет, а также пообещал максимально выложиться в прощальной гонке с «Рено».



«Завтрашняя гонка на Гран-при Японии станет для меня последней в составе „Рено“. Со штрафом буду начинать в конце стартовой решётки, но, как и всегда, отдам всего себя. Спасибо всем за поддержку на протяжении последних двух лет. Это много значило», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост Палмера можно посмотреть на его странице в социальной сети.



Гран-при США «Рено» проведёт уже с парой пилотов Нико Хюлькенберг/Карлос Сайнс.