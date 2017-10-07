Хасегава: жаль, что «Хонда» начнёт домашнюю гонку с последнего места

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии для «Макларена», попутно выразив сожаление в связи с очередным штрафом, который получил пилот команды Фернандо Алонсо.

«Оба пилота сегодня сделали хорошую работу, а Фернандо даже удалось пройти в третий сегмент. Мы обнаружили проблемы на его болиде вечером 6 октября, после чего и было принято решение по замене силовой установки. Разочаровывает, что мы начнём домашнюю гонку с последнего места.

Как бы то ни было, настройки обеих машин хороши, и я надеюсь на хорошее выступление. У Стоффеля есть положительный опыт выступлений на этой трассе, а Алонсо покажет привычное стремление и хорошую борьбу. В гонке мы сделаем всё что в наших силах. Надеюсь, мы вознаградим наших фанатов за фантастическую поддержку", — цитирует Хасегаву пресс-служба «Макларена».