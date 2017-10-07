Риккардо ожидал меньшего отставания «Ред Булл» от «Мерседеса»

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал ход квалификации Гран-при Японии, признавшись, что не ожидал столь большого отставания от «Мерседеса».

«Секунда — это достаточно много. Ожидал, что по темпу мы будем ближе к „Мерседесу“. Перед началом уик-энда полагал, что мы уступим около 0,6 секунды.

Но не думаю, что мы могли быть лучше. Я и Макс пробовали разные настройки прижимной силы, потому не думаю, что мы где-то потеряли полсекунды. Если бы мы оба остались на одних и тех же настройках, я бы сказал, что да, нам стоило попробовать, поэксперементировать.

Но наша скорость была примерно одинаковой. К сожалению, «Мерседес» был слишком быстр. Они, безусловно, сделали шаг вперёд", — приводит слова австралийца Autosport.